قتيلان في هجوم بسكين داخل مركز تسوق في التشيك

قالت الشرطة اليوم الخميس إن شخصين لقيا حتفهما في هجوم بسكين في متجر بمدينة هراديك كرالوف شرقي جمهورية التشيك.

وأوضحت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن "المشتبه به هاجم شخصين بسكين، أحدهما في حالة خطيرة للغاية، والآخر أصيب بجروح"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضافت أن "الحادث برمته مأساوي وأصيب الضحيتان بجروح بالغة لدرجة أنه على الرغم من كل الجهود التي بذلها كل من شارك في الحادث، لم يكن من الممكن إنقاذهما".

وأشارت الشرطة إلى إنه تم اعتقال المشتبه به، وأن الوضع "تحت السيطرة"، مضيفة أنها تحقق في دوافع المهاجم.

وقع الهجوم في منطقة تسوق بالمدينة، وطلبت الشرطة من الزوار تجنب المنطقة.

وذكرت التقارير أن الضحايا هما امرأتان.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على قناة إكس: "ما حدث اليوم في هراديك كرالوف أمر لا يمكن فهمه ومروع على الإطلاق. إنني أفكر في أسر الضحايا وأعبر عن خالص