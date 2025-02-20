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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بحي اللوتس.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض "أهلاً رمضان" بحي اللوتس "الإسكان المميز، وذلك ضمن سلسلة المعارض الجاري افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تصل لأكثر من 30% على كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستهلاكية من الدواجن والبقوليات والبقالة، فضلاً عن ياميش رمضان، وكذا منتجات المجمع الحرفى بالجنينة والشباك بنصر النوبة.

محافظ أسوان يواصل إفتتاح معارض  أهلاً رمضان حى اللوتس بالإسكان المميز 

وخلال تفقده لأقسام المعرض برفقه المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نحرص لتوفير السلع الأساسية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في هذا الشأن .

معارض "أهلاً رمضان" وصلت إلى 29 معرضا 

ولفت محافظ أسوان إلى أن معارض "أهلاً رمضان" وصلت إلى 29 معرضا، ويتم إفتتاحها بشكل متتالى بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة ، ومديرية التموين والغرفة التجارية ، وكذا الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحزبية من أجل توفير السلع المتنوعة للمواطن الأسوانى بكميات وبتخفيضات مناسبة.

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