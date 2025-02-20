حسن خربوش: المغرب يشهد حراكًا رياضيًا واسعًا استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

استقبل حسن خربوش مدير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفدًا صحفيًّا مصريًّا في مقر الجامعة، حيث استعرض آخر استعدادات المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تعد خطوة جديدة في مسار المملكة نحو تعزيز ريادتها الرياضية عالمياً.

وأكد خربوش أن المغرب يشهد حراكاً رياضيًا واسعًا استعدادًا لهذه البطولة القارية، إلى جانب استعداده المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح أن المملكة تعتمد على إرثها الغني في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مستندة إلى رؤية طموحة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية.

بنية تحتية عالمية المستوى

رصد المغرب استثمارات ضخمة لتحديث ملاعبه وفق أعلى المعايير الدولية، حيث تُقام منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 في تسعة ملاعب موزعة على ست مدن مغربية، تشمل:

الرباط

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله (69,500 مقعد)، ملعب البريد (18,000 مقعد)، الملعب الأولمبي الملحق بمركب الأمير مولاي عبد الله (21,000 مقعد)، المركب الرياضي الأمير مولاي الحسن (22,000 مقعد).

الدار البيضاء

المركب الرياضي محمد الخامس (45,000 مقعد).

أكادير

الملعب الكبير لأكادير (41,144 مقعد).

مراكش

الملعب الكبير لمراكش (41,245 مقعد).

فاس

المركب الرياضي بفاس (35,468 مقعد).

طنجة

الملعب الكبير لطنجة (75,600 مقعد).

إضافة إلى ذلك، تم تحسين البنية التحتية المساندة، من شبكات نقل حديثة وخدمات لوجستية متطورة، بما يضمن تجربة مثالية للفرق والجماهير.

دعم ملكي ورؤية طموحة

ويحظى قطاع الرياضة في المغرب بدعم مباشر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي جعل تطوير الرياضة ضمن أولويات المملكة. ويبرز هذا الدعم في

أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أنتجت لاعبين عالميين ساهموا في رفع مستوى الكرة المغربية.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع، والتي عملت على تعزيز البنية التحتية وتطوير الرياضة الوطنية.

إقامة شراكات قوية مع اتحادات كروية عالمية، مما عزز مكانة المغرب على الساحة الرياضية الدولية.

تنظيم استثنائي بتقنيات متطورة

ضمن استعداداته التنظيمية، أطلق المغرب منصة إلكترونية وتطبيقًا جديدًا يُسمى يالا يتيح للمشجعين إمكانية:

حجز تذاكر المباريات

ترتيب إجراءات التأشيرة والإقامة

خدمات النقل والتنقل بين المدن.

التعرف على المطاعم والمعالم السياحية.

كما سيتم، ولأول مرة، اعتماد بطاقة المشجع "FAN ID لضمان تنظيم أكثر انسيابية.

مستقبل رياضي مشرق

وتسعى المملكة المغربية إلى تقديم نسخة غير مسبوقة من كأس أمم إفريقيا 2025، لترسيخ ريادتها القارية في استضافة البطولات الكبرى، وهو ما يعزز استعدادها لاستقبال كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.