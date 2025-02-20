باحث سياسي: مصر تمتلك خطة شاملة لإعمار غزة ومواجهة مخططات التهجير

أكد الدكتور شفيق التلولي، الباحث السياسي، أن مصر تمتلك خبرة طويلة في إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تحديات الإعمار كبيرة ومعقدة، لكنها ستكون على قدر المسؤولية، مضيفًا أن مصر أعدت خطة شاملة للإعمار، تشمل الجوانب الإنسانية وإعادة بناء القطاع، مع اقتراح إنشاء صندوق دولي لدعم هذه الجهود.

وأوضح التلولي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تبنت ملف إعادة الإعمار منذ سنوات، حيث قامت في أعقاب حرب 2021 بإنشاء طرق واسعة في القطاع، إلا أن الحرب الأخيرة دمرت الكثير من البنية التحتية، ومع ذلك، فإن مصر تمتلك الآن فرصة أخرى لإعادة الإعمار وفق خطتها التي تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم.

وأشار الباحث السياسي إلى أن خطة مصر تمثل السبيل الأفضل لإعادة الإعمار وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، في مواجهة محاولات تهجيرهم تحت ذرائع إنسانية، مؤكدًا أن هذه المحاولات تهدف إلى تنفيذ المخططات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

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