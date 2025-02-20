وزير العمل يشارك بفعاليات النسخة الرابعة من معرض وملتقى "إديوتك إيجيبت 2025"

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي الرابع للتعليم الفنى والتكنولوجي «إديوتك إيجيبت 2025» المنعقد بالقاهرة تحت شعار «اصنع مستقبلك».

بدأ الوزير مشاركته بجولة في المعرض، ثم قال في كلمة رسمية له أن أهداف المنتدى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل "إيديوتك إيجيبت 2025 "، تتماشى مع رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك التركيز على قضايا التعليم الصناعي وآليات مواكبته لاحتياجات قطاع الصناعة والشركات وأولويات الدولة التنموية.

وأكد الوزير أن هذه الرعاية والتواجد من الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة لهذا الملتقى، خير دليل على دعم ومُساندة أهدافه التي ترسخ مبادئ الدولة المصرية وسياساتها نحو تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضح الوزير جبران، أن وزارة العمل، تعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين على تطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم كل أنواع الدعم لتنفيذ خطط تـأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

واستشهد ببروتوكلات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبعض الجامعات المصرية، ومعهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية، و"مبادرة إبدأ"، وغيرها لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

وأضاف، أن الوزارة تعمل مع شركاء العمل والتنمية على سُرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف رصد التحديات التي تواجه سوق العمل، والتعامل مع تلك التحديات بتأهيل الشباب على وظائف المستقبل والمهن ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، كما تعمل الوزارة مع شركائها على إعداد وتطوير التصنيف المهنى بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها وواجباتها ونظم إعدادها والأخذ بها، وسُرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من دليل التصنيف المهني، لمواكبة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمهن المستحدثة، وتوصيفها ،والتعامل معها، طبقا للمعايير الدولية والعربية والمهنية.

وأكد الوزير على استمرار الوزارة في التعاون من أجل استشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم.

وقال، إن الوزارة ستواصل تنفيذ خطتها نحو تطوير منظومة التدريب المهني، في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل"، حيث تنتشر مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة في جميع محافظات الجمهورية، وتعمل في إطار المبادرات الرئاسية ،على تأهيل الشباب، لسوقي العمل المحلي والعالمي، إلى جانب قيامها بتحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية، بالتعاون مع القطاع الخاص، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، ناهيك عن الجهود المبذولة من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.

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