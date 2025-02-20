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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يضبط عصابة تزور الكارنيهات الصحية للطلاب.. تفاصيل

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، أن التشكيل العصابى مكون من (4 أشخاص، ربة منزل) وتخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس وإستغلالها فى صرف أدوية بالمجان وبيعها عقب ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وبحوزتهم (عدد من الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس – 2 أكلاشيه – عدد من الأدوية والأجهزة الطبية).
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الاجهزة الامنية بالقاهرة تزوير الكارنيهات البطاقات الصحية