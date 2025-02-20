"المواطنة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب" ندوة بإعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "المواطنة وتعزيز قيم الولاء والإنتماء لدى الشباب" في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي

والتي تستهدف تعزيز القيم الوطنية وروح الإنتماء لدى فئة الشباب، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الدينية بالمحافظة والأجهزة التنفيذية والكيانات الشبابية.



افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح بالحديث عن أهمية الحملة حيث أنها تعكس إهتمام الهيئة العامة للاستعلامات متمثلة في الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة، حيث تشهد الفتره الراهنة تطورات على كافة الأصعدة السياسة والاقتصادية والإجتماعية بالاضافة إلى التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الأمر الذي يتطلب تعزيز الحوار والتواصل مع الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الإنتماء وتشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي لتحقيق مزيد من التماسك الوطني.

تحدث خلال الندوة الدكتور محمود عبدالكافي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية المساعد بكلية التربية جامعة مطروح، عن أهمية المواطنة وتعزيز قيم الولاء والإنتماء وحرص الدولة على الإهتمام بفئة الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر حيوية في المجتمع ويمكن أن يتأثر ويغير ويؤثر بشكل فعال، الأمر الذي يتطلب عناية ورعاية واهتمام بهذه الفئة في كافة المؤسسات داخل الدولة.

كما ثمن أستاذ التاريخ الإسلامي، جهود جامعة مطروح المتمثلة في الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح الذي يحرص دائما على مشاركة الجامعة فى كافة الحملات القومية التوعوية التي تهم الشباب.

وأكد عبدالكافي أهمية دور الأسرة بإعتبارها المؤسسة التربوية الأولى التي ترسخ وجدان الفرد وتشكل شخصية وهويته، وتحدث عن عدة مفاهيم كالولاء والإنتماء والهوية والمواطنة ومدى مساهمتها في تعزيز الحوار والتواصل حول مقدرات الوطن واستقراره.

كما أشاد بدور كلية التربية بمطروح تحت قيادة الدكتور أيمن مصطفى عميد الكلية، والذى يحرص على الاهتمام بفئة الشباب حيث تتضمن المناهج الدراسية داخل كلية التربية على مادتي التاريخ والجغرافيا كمواد عامة مقرره على كافة الأقسام مما يؤكد حرص الجامعة كمؤسسة تربوية على تدعيم قيم الولاء والإنتماء لدى الطلاب.

ودعا عبدالكافي كافة المشاركين إلى ضرورة العمل على الحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال رفع الوعي بالحقوق والواجبات والقيام بالمسؤولية المجتمعية الملقاه على كل فرد.

وأوصت الندوة بضرورة قيام المؤسسات الدينية والتربوية في تعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء، بالإضافة إلى قيام منظمات المجتمع المدني بتنفيذ مبادرات تفيد المجتمع المحلي بالاستعانة بطاقات الشباب الموجودة بالمجتمع، كما طالب الشباب المشاركين بضرورة أتاحة فرصة أكبر للشباب للمشاركة في مشروعات تنموية الجديدة المقرر إقامتها في محافظة مطروح.

"المواطنة وتعزيز قيم الولاء والإنتماء لدى الشباب" ندوة بإعلام مطروح

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