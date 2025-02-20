نقابة الفلاحين ترحب بدعوة وزير الزراعة للاستثمار في صناعة الأسمدة

رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بدعوة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس علاء فاروق، رجال الأعمال من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى الاستثمار في صناعة الأسمدة في مصر، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتوجد فرص أخرى للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، وتوفر الحكومة كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في صناعة الأسمدة داخل مصر.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن دعوة وزير الزراعة لرجال الأعمال داخل وخارج مصر للاستثمار في صناعة الأسمدة، تؤكد أن مستقبل القطاع الزراعي مستقبل واعد ومتطور وسوف يكون قاطرة التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد تصريحات وزير الزراعة فيما يخص صناعة الأسمدة العربية والتي تلعب دورا استراتيجيا في دعم القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي أيضا، من خلال توفير المدخلات الأساسية، وانه يمكن لهذه الصناعة أن تساهم بشكل فعال في تحسين خصوبة التربة وتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج الزراعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الإنتاج بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.

وأضاف أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم الخميس، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمشروعات القومية لاستصلاح واستزراع الصحراء، بهدف زيادة الرقعة الزراعية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتعزيز الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بما يعزز تحقيق الرؤية التنموية المستدامة والشاملة للدولة المصرية لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح "أبواللوز"، أن مصر تحتل مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتي في المركز الأول عربيا والخامس عالميا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنويا.