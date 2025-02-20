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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد ازدواج الطريق الزراعي الشرقي استجابة لأهالي نجع الوحدة

جولة محافظة الأقصر
جولة محافظة الأقصر بمدينة الطود
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أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة ميدانية لتفقد استكمال ازدواج الطريق الزراعي الشرقي مصر - أسوان، بداية من كمين البغدادي حتي كمين الطود بطول يبلغ نحو ٧ كيلومترات، وكان في استقباله الدكتور خالد النوبي المذيع بالتلفزيون المصري، وأهالي نجع الوحدة.

جولة محافظ الأقصر

وقام محافظ الأقصر بجولة سيرًا على الأقدام برفقة أهالى القرية؛ حيث وجه بضرورة الالتزام بعرض الشارع وتحويل أعمدة الكهرباء ليتم الرصف والتوسعة، كما طمأن محافظ الأقصر، الأهالي بأن بيوتهم لن تتعرض لإزالات، كما قدم الأهالي عدة طلبات منها الاقتراح بربط الصرف الصحي بنجع الوحدة بقرية منشية النوبة.

محافظ الأقصر يقرر تسعير كسح الصرف الصحي بالطود بـ50 جنيهًا

وأصدر محافظ الأقصر، تعليماته خلال الجولة بتسعير رفع الصرف الصحي (الكسح) خمسون جنيهًا شاملة الضرائب والاستقطاعات.

كما أكد على الاستجابة الفورية لمطلب الأهالي بعودة الوحدة الصحية بنجع الوحدة إلى عملها القديم لتقديم الخدمة الطبية، بدلًا من كونها مكانًا لاحتضان كرماء النسب، كما وجه إدارة الكهرباء بالمحافظة لتدبير محول كهرباء لإنارة ملعب الزهراء بنجع الوحدة.

ورافق محافظ الأقصر، خلال جولته على صادق رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، والمهندس أحمد محمد النوبي مهندس بالهيئة العامة للطرق والكباري والمشرف علي المشروعات والصيانة لمحافظة الأقصر.

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