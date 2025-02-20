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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق ميكروباص أنهى حياة شاب بالمطرية.. والتحريات: خبطه وجري

المتهم
المتهم
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في إلقاء القبض علي قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته.

القبض على سائق ميكروباص

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة  من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة  المتسببة فى الواقعة، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبة خشية المسائلة القانونية.

الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على قائد سيارة القبض على سائق ميكروباص