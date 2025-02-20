الداخلية تكشف حقيقة مقتل شاب في القاهرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بالمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص والإدعاء بمقتله إثر مشادة كلامية مع نجل أحد ضباط الشرطة بمدينة 15 مايو بالقاهرة وعدم محاسبة الجانى لنفوذ والده.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بالقاهرة من مستشفى 15 مايو بإستقبالها (أحد المواطنين " توفى متأثراً بإصابته بطلق نارى").. وبالفحص تبين أنه حال تواجد المذكور رفقة صديقه نجل عميد شرطة (بالمعاش) بمنزل الأخير وبصحبتهما صديق ثالث ، قام نجل الضابط بالعبث بالمسدس المرخص الخاص بوالده فخرجت منه طلقة أصابت صديقه مما أدى إلى وفاته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجميع سواسية أمام القانون ، كما تحذر المواطنين من مثل هذه الأبواق الإعلامية المشبوهة التى تسعى لإثارة البلبلة عبر تزييف الحقائق والترويج لأخبار مغلوطة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد.