ضبط 21 طن مواد كيميائية منتهية الصلاحية بمركز بلبيس

قامت إدارة تموين بلبيس، اليوم الخميس، بحملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسي، مدير الإدارة ومحمد جمال، وحمادة صالح مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة وللمرور والتفتيش على المحال التجارية والمخازن.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 5 أطنان و500 كيلو بلح جاف غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإعادة استخدامه كعلف حيواني.

كما تم ضبط 15 طنا و500 كيلو مخلفات كيميائية منتهية الصلاحية وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ إنتاج أو انتهاء وإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة المنظفات الصناعية مما يؤثر على صحة المواطن وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3089 جنح بلبيس.

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.