ترامب يصدر قرارات للحد من تمويل دعم الهجرة غير الشرعية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا جديدا من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر يهدف إلى منع أموال دافعي الضرائب من دعم الهجرة غير الشرعية وأمر يهدف إلى التخلص من اللوائح التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة "تجاوزا"، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.

ويحظر الأمر المتعلق بالهجرة استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ويوجه جميع الوكالات الحكومية بتحديد أي برامج ممولة اتحاديا تقوم بذلك.

ويشمل الأمر التنفيذي أيضا عدم استخدام الأموال الفيدرالية من قبل الولايات لمساعدة ودعم المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للبيت الأبيض.