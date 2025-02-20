الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 42.8 بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي استثمارات شركات التأمين نحو %17% خلال الأعوام المالية 2019-2023.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد 2024، أن قيمة فائض النشاط التأميني للشركات ارفع ليصل إلى 14.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 مقارنة بفائض بلغ 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 49.3، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لفائض النشاط التأميني نحو 23% خلال الأعوام المالية 2023-2019.

وتابع رئيس الهيئة: ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بـ 61.4 مليار جنيه في العالم المالي 2022/2003، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 14.13، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي الإجمالي الأقساط نحو 18 خلال 2019-2023 الأعوام المالية.

وذكر أن قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بـ 27.3 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي %34.3، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو %15خلال الأعوام المالية 2019-2023 .