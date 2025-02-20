ملتقى توظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل للشباب بالبحيرة.. صور

انطلق الملتقى التوظيفى للشباب بقاعة مركز شباب حوش عيسى في البحيرة اليوم الخميس، والذى يتيح أكثر من 1500 فرصة عمل للشباب في العديد من القطاعات الحيوية من الجنسين من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، بمشاركة مجموعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة داخل المحافظة وخارجها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة التنموية التي تنتهجها المحافظة لدعم سوق العمل، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفى إطار خطة المحافظة المتكاملة لدعم وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء البحيرة، وضمن فعاليات واحدة من أكبر القوافل الخدمية بالتنسيق بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية ومبادرة "بلدك معاك" التى تهدف إلى دعم الشباب وتعزيز الانتماء والمشاركة المجتمعية.



ويوفر جهاز تشغيل الشباب 1415 فرصة عمل بالتعاون مع 10 شركات كبرى في القاهرة والإسكندرية وحوش عيسى ووادي النطرون، وذلك بالعديد من القطاعات، تشمل الإنتاج، الأمن، الهندسة، والقيادة، مع فرص توظيف كعمال ومساعدي إنتاج، أفراد أمن، مهندسي إنتاج، وسائقين.

كما قامت مديرية الشباب والرياضة بتوفير 165 فرصة عمل ضمن ملتقى "توظيف مصر" لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، والذى يشمل فرصًا وظيفية في مجالات التمويل المالي، الزراعة، التصنيع، والبيع والتسويق، بهدف ربط الشباب بسوق العمل وتعزيز فرصهم المهنية في مختلف القطاعات.

يأتي هذا في إطار حرص المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة البحيرة على استمرار جهودها لدعم الشباب وتمكينهم، من خلال فتح قنوات مباشرة مع الشركات والمصانع، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص عمل حقيقية تعزز مسيرتهم المهنية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية تكثيف الجهود لتمكين الشباب ودعمهم في بناء مستقبلهم المهني، وذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى استمرار المحافظة في تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للشباب، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، مما يسهم في خلق بيئة عمل مناسبة تدعم طموحاتهم المهنية.