الإثنين.. المركز القومي للمسرح يحتفي بكوكب الشرق أم كلثوم بالهناجر

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، ضمن برنامج فعاليات المركز الفنية الدورية، وذلك في السابعة من مساء الإثنين المقبل، الموافق 24 فبراير الجاري، بمسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني التراثية لكوكب الشرق أم كلثوم منها: موسيقى "غني لي شوي شوي"، يعقبها "سيرة الحب"، "مصر التي في خاطري"؛ غناء: الفنانة أنغام مصطفى، "هو صحيح الهوى غلاب"؛ غناء: الفنان أحمد محسن، "إنت عمري"، "دارت الأيام"؛ غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بموسيقى "ألف ليلة وليلة".

يأتي الحفل في إطار فعاليات وزارة الثقافة خلال هذا العام، باعتباره عامًا خاصًا يحمل اسم كوكب الشرق، والذي أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ بالتزامن مع الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.