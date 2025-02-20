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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة التعديات
ازالة التعديات
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اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 604 أمتار و2 حالة تعدٍ على مساحة 20 قيراطا و8 أسهم بمراكز ومدن (الزقازيق - منيا القمح - أولاد صقر).

وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

6 حالات تعد أراضي الزراعية إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الأراضي الزراعية