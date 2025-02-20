ads
الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لذوي الهمم بمتحف طه حسين.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استضاف مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، حفلا غنائيا لأوبريت "الليلة الكبيرة" قام بأدائه أصدقاء المركز من ذوى الهمم،  كما تم عمل ورشة فنية ورسم جدارية لشخصيات الليلة الكبيرة ، قدمت الورشة الفنانة فاطمة عبد الرحمن.

وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية "بعمنا صلاح جاهين" وتحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية.

شارك في الاحتفال الدكتور شادي ناصيف الدكتور بكلية التربية الموسيقية، وحضرعدد 25  من ذوي الهمم.

وكان قد أعد قطاع الفنون التشكيلية احتفالية "عمنا صلاح جاهين" بمتحف ومركز الابنودي للسيرة الهلالية ضمن البرنامج الثقافي الذي اعده القطاع، وتضمنت الاحتفالية ندوة شعرية وورشة حكي واختتمت بورشة فنية لرسم بورتريه للشاعر الراحل صلاح جاهين.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يبتسمون‏‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏

     

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏كمان‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏كلارينيت‏‏، و‏‏أكورديون‏، و‏‏جيتار‏، و‏كمان‏‏‏‏ و‏حشد‏‏
مركز رامتان الثقافي متحف طه حسين الأطفال ذوي الهمم الليلة الكبيرة قطاع الفنون التشكيلية بعمنا صلاح جاهين