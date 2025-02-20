عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لذوي الهمم بمتحف طه حسين.. صور

استضاف مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، حفلا غنائيا لأوبريت "الليلة الكبيرة" قام بأدائه أصدقاء المركز من ذوى الهمم، كما تم عمل ورشة فنية ورسم جدارية لشخصيات الليلة الكبيرة ، قدمت الورشة الفنانة فاطمة عبد الرحمن.

وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية "بعمنا صلاح جاهين" وتحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية.

شارك في الاحتفال الدكتور شادي ناصيف الدكتور بكلية التربية الموسيقية، وحضرعدد 25 من ذوي الهمم.

وكان قد أعد قطاع الفنون التشكيلية احتفالية "عمنا صلاح جاهين" بمتحف ومركز الابنودي للسيرة الهلالية ضمن البرنامج الثقافي الذي اعده القطاع، وتضمنت الاحتفالية ندوة شعرية وورشة حكي واختتمت بورشة فنية لرسم بورتريه للشاعر الراحل صلاح جاهين.