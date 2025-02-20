منتخب الكرة النسائية يختتم تدريباته استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا

يختتم اليوم الخميس، المنتخب الوطني للكرة النسائية برئاسة أحمد رمضان جاد، المدير الفني للمنتخب تدريباته، وذلك استعدادًا لمباراته غدا الجمعة أمام منتخب رواندا، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا.

حيث تقام غدا الجمعة في تمام الساعة الثلاثاء، المباراة التي تجمع بين المنتخب الوطني ومنتخب رواندا في مباراة الذهاب، على ملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي بالعاصمة الرواندية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 فبراير الجاري.

ويضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

وقد ترأس بعثة المنتخب إيناس مظهر عضو اتحاد كرة القدم.