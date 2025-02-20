محافظ الفيوم يناقش الاستعدادات لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 150" لمجابهة الأزمات والكوارث

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي الأجهزة التنفيذية، الاستعدادات الأولية لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 150"، لمجابهة الأزمات والكوارث، مؤكداً على مراجعة كافة المعدات بمختلف القطاعات المشاركة بالتدريب على أرض المحافظة، والتى يمكن استخدامها حال الأزمات والأحداث الطارئة، للتأكد من جاهزيتها ومستوى كفاءتها.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد لاشين ممثلاً عن مديرية أمن الفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، وعددٍ من الضباط والجنود، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على ضرورة الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، وحصر أعداد الفنيين العاملين عليها، وإعداد بيان تفصيلي دقيق بهذا الشأن، موضحاً به الصالح من هذه المعدات وما يحتاج للصيانة، مع استخدام النموذج الموحد المعد لمشروع "صقر 150"، بهدف تنفيذ تجربة عملية واقعية خلال عمليات الاصطفاف للتدريب العملي المشترك "صقر 150" لمواجهة الأزمات والكوارث، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة، من خلال البيانات الدقيقة التى يتم تحديثها بشكل متواصل.

ومن جهته، استعرض المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بكل قطاع من القطاعات التى ستشارك في التدريب العملي المشترك "صقر 150"، لمجابهة الأزمات والكوارث المزمع تنفيذه خلال شهر مايو القادم، مطالباً مسئولي القطاعات، بالعمل من خلال النموذج الموحد الذي سيتم تسليمه، وملء النموذج بالموقف التنفيذي الفعلي، وعدد المعدات ومستوى جاهزيتها بكل قطاع، والعمل على إخطار محافظات الجوار بشأن التدريب العملي المشترك "صقر 150"، للاستعانة بمعداتهم حالة الاحتياج لذلك.

كما طالب المستشار العسكري، برصد الأزمات الأكثر شيوعاً بكل قطاع من القطاعات المشاركة بالتدريب العملي المشترك "صقر 150"، وكيفية مواجهتها، وتجهيز المدارس التى سينفذ بها عمليات الإخلاء، وأماكن الإيواء التابعة للتضامن الاجتماعي، وكذا أماكن معسكرات الشباب والرياضة، فضلاً عن عرض مقترحات للمواقع التي تصلح لتنفيذ اصطفاف المعدات الخاصة بالتدريب العملي المشترك، وتوضيح موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة، وكذا إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لافتاً إلى دور المركز الإعلامي في إعداد البيان الخاص بموقف التدريب العملي المشترك، فضلاً عن إعداد المحاضر التنسيقية بين المراكز والقطاعات في هذا الشأن.