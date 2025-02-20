وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، لبحث خطط واستعدادات الاتحاد للمرحلة المقبلة.

تناول اللقاء مناقشة استراتيجية تطوير رياضة ألعاب القوى في مصر، بما يشمل تحسين الأداء الفني والإداري، وتعزيز برامج إعداد اللاعبين للمنافسات الدولية.

أكد الوزير على أهمية وضع خطة شاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة، مع التركيز على تجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية.

كما شدد على دعم الوزارة للاتحاد في تنفيذ برامجه التطويرية، لضمان تحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر في هذه الرياضة.

من جانبه، استعرض رئيس الاتحاد حاتم فودة تقريرًا حول الوضع الحالي للاتحاد، بما في ذلك أعداد اللاعبين المسجلين وخطط إعداد المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى مقترحات جديدة لتطوير البنية التحتية لألعاب القوى في مصر.