ورشة عمل حول دور مركز معلومات الجامعة بكلية دار علوم الفيوم

شهد الدكتور عصام عامرية، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، والدكتور صلاح العشيري، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورشة العمل التي نظمها مركز معلومات الجامعة حول دور المركز في التحول الرقمي وميكنة خدمات الجامعة تحت إشراف الدكتورة رانيا أبو السعود، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ومدير مركز معلومات جامعة الفيوم، والدكتور أحمد سلامة، المدير التنفيذي لمشروع الشبكات بالجامعة.

وبحضور الدكتور بيومي طاحون، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وحاضرت خلال الورشة مهندسة حسناء فؤاد، مسؤولة التدريب بمشروع الشبكات، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وتناولت مهندسة حسناء فؤاد خلال الورشة عرض لأعمال تطوير البنية التحتية بمركز معلومات الجامعة، وزيادة سرعة الإنترنت داخل الجامعة، وقدمت شرحا لأبرز الخدمات التي يقدمها مشروع الشبكات كتفعيل البريد الإلكتروني للطلاب على مايكروسوفت ما يتيح للطلاب فرصة الحصول على النسخ الأصلية لبرامج مايكروسوفت، ويقدم المشروع دورات تدريبية في مجال أساسيات الشبكات وأمن المعلومات وحماية الشبكات، كما يقدم معسكر للأطفال من أبناء العاملين بالجامعة لتدريبهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

وأضافت أن مشروع الشبكات يضم عددا من المنصات منها منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة ومنصة اللغات والترجمة وتقدم عدد من الخدمات منها امتحان اللغات والاختبار الأكاديمي.

كما يضم المشروع منصة الكتاب الإلكتروني ومنصة ضمان الجودة، وأوضحت أن مشروع نظم المعلومات الإدارية يقدم خدمات إعلان نتائج الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا وتسجيل الطلاب والتقديم للمدن الجامعية وخدمة الدفع الإلكتروني.

وعرضت لمشروع البوابة الإلكترونية والذي يضم موقع الجامعة والبيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والكليات وإدارات الجامعة المختلفة، ويقدم العديد من الخدمات منها الإفادات، والاستعلام عن المؤتمرات الخارجية والبريد الإلكتروني الجامعي والكشف الطبي وجداول الامتحانات.

وأشارت إلى خدمات مركز إنتاج المقررات الإلكترونية ومشروع الاختبارات الإلكترونية ومشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات والذي يقدم دورة التحول الرقمي ومشروع المكتبة الرقمية الذي يقدم خدمات فحص الرسائل العلمية وبنك المعرفة المصري.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم.

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