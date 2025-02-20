دخول الدفعة الـ17 من مرضى ومصابي غزة عبر معبر رفح للعلاج في مصر

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، دخول الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بقطاع غزة معبر رفح البري للتوجه للعلاج في المستشفيات المصرية.

وفتح المعبر لأول مرة منذ شهر مايو 2024 للسماح للفلسطينيين بالعبور إلى مصر لتلقي العلاج.

وانتهت فرق الصليب الأحمر، اليوم، من تسليم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين في خان يونس بقطاع غزة، حيث جرت العملية وفق اتفاق مسبق مع المقاومة الفلسطينية، وشملت وضع سواتر وأقمشة بيضاء على التوابيت، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.