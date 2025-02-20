نائب محافظ الفيوم يشهد احتفالية تكريم ذوي الهمم أصحاب المراكز الأولى بالمحافظات بالمسابقات الرياضية والفنية

شهد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى المحافظ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب "قادرون باختلاف"، وذلك بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم، لتكريم ذوي الهمم أصحاب المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بالمسابقات الرياضية والفنية، تحت شعار "نجوم من ذهب".

وجاء ذلك بحضور عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأسامة عيد وكيل المديرية، والمستشار محمود عبد التواب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، ورشا عبدالله مدير مكتب "قادرون باختلاف" بالمديرية، ومديري الإدارات الشبابية بمختلف مراكز المحافظة، وأسر المكرمين وذويهم.

وبدأت الاحتفالية، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمات الترحيب، مترجمة إلى لغة الإشارة، وتضمنت الاحتفالية، عدداً من العروض لذوي الهمم شملت فقرات "استعراضية وغنائية لفرق الكورال، وفنوناً تعبيرية، وعرضاً لمسرحية كواليس، وإنشاد ديني"، بجانب عرض "الداتا شو" لأعمال وإنجازات ذوي الهمم، لتُجسد رسالة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات أصحاب همم وقدرات ومواهب متميزة.

خلال كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لذوي الهمم، ولجميع الحضور وكافة المشاركين بالاحتفالية، مقدماً لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن سعادته البالغة بالمشاركة في احتفالية تكريم ذوي الهمم من أبناء المحافظة المتميزين رياضياً وفنياً، تحت شعار "نجوم من ذهب"، واصفًا إياهم بأنهم هم الذهب نفسه، مؤكداً أن المحافظة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإظهار إمكانياتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم، حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة،

وأكد نائب المحافظ، أن ذوي الهمم نستمد منهم القوة والعزيمة والقدرة على تحدي وتجاوز الصعاب، فهم نماذج تحتذى، لما لهم من قدرات خاصة كامنة داخلهم، مشيراً إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، أولت اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، بما أسهم في إظهار قدراتهم وتبني مواهبهم، مؤكداً على أهمية إشراك ذوي القدرات الخاصة في جميع الفعاليات، ودمجهم بفئات المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع، مطالباً ذويهم بعرض مقترحاتهم لتنمية قدرات أبنائهم بشكل مستمر، متمنياً للمكرمين مزيداً من النجاحات والتقدم والرقي.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح نائب محافظ الفيوم، معرض الفنون التشكيلية لذوي الهمم، وتفقد أقسامه التي شملت مشغولات يدوية من "الخرز، والكروشيه، وأعمال التطريز"، وتحف ولوحات فنية، وغيرها من إبداعات ذوي القدرات الخاصة، مشيداً بمستوى الأعمال الفنية التى تم عرضها بالمعرض، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية تسويق تلك المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي، لإتاحة منافذ تسويقية جديدة أمام هؤلاء المبدعين، مثمناً قرار رئيس مجلس إدارة نادي قارون بتخصيص يوم شهرياً لعرض منتجات وإبداعات ذوي الهمم بشكل مجاني داخل النادي.

وفي ختام الاحتفالية، تم تسليم شهادات التقدير، تكريماً لذوي الهمم الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في المسابقة القومية "الحلم المصري"ـ بمجال الغناء، والمسرح، والفن التشكيلي، والفنون التعبيرية، والإنشاد الديني، وكذا تكريم المشاركين من أبناء المحافظة، مع منتخب كرة القدم المصري لذوي الهمم بدولة الإمارات، فضلاً عن تكريم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب "رفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو، وألعاب القوى"، بمنحهم شهادات التقدير.

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