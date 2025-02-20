اتحاد الملاكمة: التركيز علي قوام المنتخبات الوطنية والشباب أولوية

أكدت نادية عبد الحميد المدير التنفيذي والمحاضر الدولي لاتحاد الملاكمة، أنه سيتم عقد دورة تدريبية تحكيمية خلال الأيام القادمة للبطولة من أجل الوقوف علي آخر تطوير للجنة الحكام.



وأضافت أن هناك تغيرات خلال الفترة المقبلة ستطرئ علي لجان الاتحاد وذلك في إطار تطوير لعبة الملاكمة.

وواصلت بعد الانضمام للاتحاد العالمي للملاكمة أصبح هناك تطوير لخطط الاتحاد بما يتماشي مع طرق عمل الاتحاد الجديدة.

واختتمت نادية عبد الحميد تصريحاتها لدينا تركيز خلال الفترة المقبلة على تجميع قوام للمنتخبات الوطنية بجانب التأهيل لاولمبياد الشباب.

وتقام اليوم منافسات دور الثمانية لبطولة الجمهورية للشباب مواليد 2007 للملاكمة، والتي سيتم من خلالها اختيار قوام المنتخب القومي للشباب والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، وتقام البطولة بالمدرسة العسكرية بالاسماعيلية خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ فاعليات اليوم بوزن اللاعبين، والتي تشهد مشاركة الأندية بلاعب في كل وزن، ويشارك في البطولة 13 وزن من 46 لوزن فوق 92.

كان مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور مجدي اللوزي قد اقر عدد من القرارات يتم العمل بها خلال البطولة التي تشهد اختيارات قوام المنتخب الوطني الذي سيشارك في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.

وجاء أبرزها تسجيل مباريات البطولة بتقنية الفيديو وذلك لمنح فرصة لاختيار عناصر اخري ليس المتأهلين للنهائي فقط ولكن سيتم الاختيار وفق لجنة فنية تشاهد جميع المباريات لضم عدد اكبر من الاعبين لتجارب المنتخب، وسيكون الهدف ايضا من تسجيل المباريات فرصة لمتابعة أداء الحكام والوقوف علي احتياجاتهم لتطوير منظومة الملاكمة.