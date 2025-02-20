غدًا.. رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو تطلق بطولتها القارية في مصر

تنظم رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو بطولتها القارية يومي الجمعة والسبت بالصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الحدث استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته وتحققه الرابطة في تنظيم البطولات في مختلف دول العالم باعتبارها أكبر مطور للعبة في العالم، ما يعكس النمو الكبير لرياضة الجوجيتسو في مصر وإفريقيا ومختلف دول العالم.

وتقام البطولة بالتعاون بين الاتحادين الإماراتي والمصري للجوجيتسو، والراعي لبطولات الجوجيتسو في مصر.

وتهدف إلى تعزيز انتشار اللعبة في المنطقة، وتوفير منصة مميزة للاعبين من مختلف أنحاء العالم للتنافس في أجواء احترافية، في وقت تشهد فيه اللعبة نموا كبيرا في جمهورية مصر العربية.

وستشهد البطولة القارية مشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين في مختلف الفئات العمرية والتنافسية، بدءًا من الأطفال والناشئين، ووصولاً إلى الأساتذة والمحترفين.

وتفتح البطولة المجال للمشاركين من مختلف الدول لتبادل الخبرات، ما يساهم في تعزيز مكانة الجوجيتسو كأداة لبناء الشخصية والتفاعل الإيجابي بين الشعوب.

وفي هذا السياق، أكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن البطولة تمثل حدثًا رياضيًا بارزًا على المستوى القاري، وتقام في إطار دعم وتعزيز العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، والعمل على نشر وتطوير اللعبة في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن التعاون بين رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والاتحاد المصري وبنك أبوظبي الأول، خطوة مهمة نحو تعزيز المستوى الفني للعبة، والاستفادة من قيمها في بناء جيل رياضي قوي يتميز بالانضباط والصبر والتحمل وقوة الشخصية.

وأضاف الهاشمي، "أن إقامة البطولة إلى مصر هذا العام تمثل تأكيدًا على استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الخاصة بنشر وتطوير اللعبة في كافة أرجاء العالم، وتعزيز التعاون الرياضي مع كل الدول، جنبا إلى جنب مع تأكيد دور أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية تكتشف المواهب وتصنع النجوم، وتنظم أقوى وأهم البطولات في العالم".

وأكد محمد شعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو أن البطولة القارية خطوة مهمة في نشر وتطوير اللعبة في مصر وافريقيا، لأنها توفر منصة مثالية لرفع مستوى التنافس الفني بين اللاعبين من مختلف الدول.

وأضاف، "نحن حريصون على توفير بيئة احترافية تتيح للاعبين المصريين فرصة الاحتكاك بالمدارس المختلفة، بما يسهم في تأهيلهم بشكل أفضل للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى".

وتستقطب البطولة القارية اهتمامًا كبيرًا من محبي رياضة الجوجيتسو في مصر، حيث تشهد البلاد صعودا ملحوظًا في عدد ممارسيها، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة في المنطقة.