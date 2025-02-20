ردود فعل الشارع الإسرائيلي بعد وصول توابيت الجثامين الأربعة

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، عن ردود فعل الشارع الإسرائيلي، بعد عملية تسلم جثامين للمحتجزين الأربعة الإسرائيليين.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية، وجود غضب وسخط من عوائل المحتجزين وإنزال العلم الإسرائيلي إلى نصف السارية، إذ أعلن الحداد في إسرائيل.

وتابعت: "هناك وقفة في ميدان المخطوفين حدادا على الأربعة الإسرائيليين بعد عودتهم في توابيت، علاوة على توجيه انتقادات وأصابع اتهام، من العائلات للمجتجزين والمعارضة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، باعتباره مسئولا عن عودة المحتجزين قتلى في توابيت".

وأكدت أبو شمسية، أن عائلات المحتجزين لطالما حذرت مما تابعناه اليوم وهو وصول الأمر إلى التوابيت التي نقلت جثامين المحتجزين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك صلوات وتهاليل تتلى على الجثامين من قبل الحاخام العسكري الأكبر لإسرائيل.