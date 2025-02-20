"البحوث الزراعية" يستعرض أنشطة معهد التناسليات الحيوانية خلال شهر يناير

تلقى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا من الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية عن انشطة وانجازات المعهد خلال الفترة من 1 يناير حتي 19 يناير 2025.

وقام المعهد بتنفيذ 7 دورة تدريبية داخلية بإجمالى 51 متدرب من الأطباء البيطريين والباحثين، وذلك من خلال استقبال المتدربين فى قاعات المعهد المختلفة، وإلقاء المحاضرات التوعوية، وزيارتهم لاقسام المعهد المختلفة وتدريبهم على الاساليب والطرق الحديثة فى مجال التناسليات الحيوانية، وهذا من خلال الارشاد والتدريب بمحاضرات نظرية وعملية، تحت إشراف نخبة من مدربين ومختصين فى هذا المجال.

كما قام المعهد بتنفيد 4 قوافل علاجية لمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتم فحص وعلاج عدد ( 1286 ) حيوان، حيث تم إجراء الفحص التناسلى والاكلينيكى بالفحص المستقيمى او استخدام السونار والجراحة والامراض الباطنية والطفيليات الخارجية والداخلية.

وصرح بذلك د خالد جاد رئيس اللجنه

الاعلامية للقوافل البيطرية والحملات القومية بالمركز الاعلامي لمركز البحوث الزراعية.