إقامة معرض «أهلا رمضان» بمدينة مشتول السوق

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إقامة معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة مشتول السوق، والمُقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة المركز بجوار مركز الشرطه على مساحة 300 م ويضم 11 باكية لتقديم مختلف السلع الغذائية والرمضانية واللحوم والفواكة والخضروت بأسعار مخفضة للمواطنين تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه المحافظ المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بضرورة ضخ كميات كافية من السلع الأساسية والرمضانية، ومتابعة إلتزام العارضين بالأسعار المقررة طوال فترة عمل المعرض، مؤكدًا على عدم السماح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، مع ضرورة إستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع أي تجاوزات، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرات التي تخدم المواطن وتوفر له إحتياجاته بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قد إنتهت من إقامة وإفتتاح معارض أهلاً رمضان بمراكز ( الزقازيق ـ ههيا ـ الإبراهيمية ـ فاقوس ـ أبوكبير - الحسينية - منشأة ابو عمر - صان الحجر - ديرب نجم ) لافتاً أنه جاري الإنتهاء من إقامة معارض أهلاً رمضان بباقي مراكز ومدن المحافظة لتوفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.