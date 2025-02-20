الثقافة بالإسكندرية تحتفي بمسيرة فنان الشعب سيد درويش.. صور

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمسيرة فنان الشعب سيد درويش، في احتفالية شهدها قصر ثقافة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة برموز وأعلام الفن والإبداع.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، لقاء بعنوان "فنان الشعب سيد درويش"، بحضور سمير عبد المقصود، مسئول ملف ذوي الهمم بجمعية المستقبل ببرج العرب، لمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، الشيخ حسن سلام، من إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، والفنان التشكيلي كريم النجار، ولفيف من المثقفين.

واستهل اللقاء بحديث للشاعر جابر بسيوني، عن نشأة فنان الشعب بمحافظة الإسكندرية وتحديدا بحي كوم الدكة.

كما تطرق إلى أهم أعماله الفنية وعشقه للموسيقى مستعرضا أشهر ألحانه ومنها لحن النشيد الوطني المصري.

وتضمنت الفعاليات مسابقة ثقافية، إلقاء قصائد شعرية للشاعر محمد محمود، نقيب المعلمين ببرج العرب، وفقرة اكتشاف مواهب في مجالي الغناء والإنشاد، بجانب عدد من الأغنيات للفنان الراحل قدمها الشاعر وجيه ندى، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ونفذت الاحتفالية من خلال الإدارة العامة لثقافة القرية، برئاسة الفنان د. بدوي مبروك، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية بإشراف د. منال يمني.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة بقيادة الفنان مصطفى جابر، تضمن تابلوهات استعراضية متنوعة منها أرض الشرق، يا قدس، وغيرها من الرقصات المستوحاة من الفلكلور السكندري.

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