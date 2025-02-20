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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف الفيوم تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بافتتاح 14مسجدًا جديدًا.. غدًا الجمعة

الدكتور محمود الشيمي
الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم
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تواصل وزارة الأوقاف المصرية جهودها لإعمار بيوت الله بافتتاح 14 مسجدًا جديدًا بمديرية أوقاف الفيوم الجمعة القادمة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة أسامة الأزهري، وبرعاية من الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وقد شهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا،بيانها كالتالي:
1- مسجد: الشيخ علي الطيب، قرية هوارة عدلان – مركز الفيوم.
2- مسجد: الرحمن، عزبة حسين ضيف الله – مركز سنورس.

3- مسجد: قباء، قرية جردو – مركز إطسا.

4- مسجد: الروبيات الشرقي، قرية الروبيات – مركز طامية.

5- مسجد: العمدة، قرية طبهار – مركز إبشواي.

6- مسجد: التقوى، قرية دمشقين – مركز الفيوم.

7- مسجد: عمر بن الخطاب، عزبة القزازفة، قرية المحمودية – مركز إطسا.
8- مسجد: الشيخ موسى – مركز سنورس.

9- مسجد: حمدي حسين، عزبة صالح شماطة – مركز سنورس.
10- مسجد: حلبود، قرية الغرق – مركز إطسا.

11- مسجد: أحمد علي، قرية العزازية – مركز طامية.

12-مسجد: الرضوان، قرية جردو – مركز إطسا.

13- مسجد: مناشي العرب، قرية البسيونية – مركز الفيوم.

14- مسجد: الحمد والرحمة، عزبة العادل – مركز سنورس.

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