جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعقد ورشة عمل حول كتابة السيرة الذاتية

نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ورشة عمل متخصصة حول كيفية كتابة السيرة الذاتية (CV)، وذلك في إطار جهودها لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم في إعداد سير ذاتية احترافية تعكس قدراتهم ومؤهلاتهم بالشكل الأمثل.

شهدت الورشة حضورًا مكثفًا من الطلاب، وأقيمت تحت الإشراف العام للدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبحضور الدكتورة سهير أبو عيشه، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، في إطار دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز من قدرات الطلاب وتأهيلهم للمستقبل.

وأكد الدكتور عادل حسن، خلال الورشة، أن الجامعة تسعى بشكل مستمر إلى توفير برامج تدريبية متطورة تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل، موضحًا أن مهارات إعداد السيرة الذاتية تمثل خطوة أساسية في مسار النجاح المهني، حيث تساعد الطلاب على تقديم أنفسهم بشكل احترافي يعكس قدراتهم وكفاءاتهم، كما أشار إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الورش لتزويد الطلاب بالمعرفة العملية التي تمكنهم من المنافسة بقوة في مختلف المجالات.

وقدم الورشة الدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث تناول خلالها أهم الأسس والمعايير اللازمة لإعداد سيرة ذاتية متميزة، مع تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها، بالإضافة إلى تقديم نصائح عملية تساعد الطلاب على إبراز مهاراتهم وخبراتهم بطريقة احترافية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تقديم برامج تدريبية متطورة تسهم في إعداد طلابها لمتطلبات الحياة المهنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق التميز في مختلف المجالات.