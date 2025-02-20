أمطار وشديد البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا الجمعة، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من "3-4 أمتار" وسرعة الرياح من 40 :60 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 11 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 5 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات.