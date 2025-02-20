حقوق عين شمس تنظم ندوة حول العدالة الجنائية التفاوضية

نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ندوة علمية بعنوان "العدالة الجنائية التفاوضية" بالتعاون مع القسم المصري الفرنسي بالكلية.

وافتتح الندوة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، مرحبًا بالحضور، مشيرًا إلى العلاقات الأكاديمية والبحثية المتينة بين جامعة عين شمس وجامعة جون مولان ليون 3.

أدار الجلسة الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية للدراسات العليا، حيث ألقى الدكتور توماس ليون، المحاضر بجامعة جون مولان ليون 3، وجامعة كلود برنار ومدرسة المحاماة الفرنسية، محاضرة تفاعلية حول العدالة الجنائية التفاوضية من منظور مقارن بين النظامين القانونيين الفرنسي والمصري.

وحضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من أبرزهم الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتورة نورا عيسى، مديرة القسم المصري الفرنسي، بالإضافة إلى المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي والثقافي، وعدد من القضاة والمستشارين في المحاكم المصرية.

كما شارك في الندوة طلاب القسم المصري الفرنسي والماجيستير الفرنسي، الذين تفاعلوا مع المحاضرة حول المستجدات القانونية في مجال العدالة الجنائية التفاوضية.