الأرصاد تحذر: موجة باردة على أغلب الأنحاء غدا الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس إلى الثلاثاء 25 فبراير، حيث يشهد اليوم الخميس وغدا الجمعة اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40:60كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5_4 متر.

وأضافت الأرصاد، أنه يشهد اليوم الخميس 20 فبراير، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد بأنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار إليها سابقا على القاهرة والوجه البحرى العظمى 16_20 درجة والصغرى 9_11 درجة.

ونوهت الأرصاد بأنه اعتبارا من الجمعة 21 فبراير ستشهد البلاد موجة باردة نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3_4 درجات يصاحب ذلك نشاط رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الأرصاد أنه من غدا الجمعة إلى الثلاثاء 25 فبراير، يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.