رغم الخلافات.. الملك تشارلز يشارك بحدث رياضي أسسه الأمير هاري

التقى الملك تشارلز بأحد قدامى المحاربين الذين تربطهم صلة بابنه الأصغر، الأمير هاري، وأثنى عليه بكلمات طيبة خلال زيارة له، كما التقى الملك بالدكتور ديف هينسون خلال زيارته لمركز دراسات الإصابات في كلية إمبريال بلندن، حيث ناقشا دور الرياضة في المساهمة في الشفاء

جاءت زيارة الملك، البالغ من العمر 76 عامًا، لتسليط الضوء على دعم المملكة المتحدة للجنود الجرحى من أوكرانيا وسط الحرب الروسية، مع اقتراب الذكرى الثالثة للصراع الأسبوع المقبل.

وعرض هينسون خلال اللقاء استخدام تقنية الواقع الافتراضي لمساعدة المصابين ببتر الأطراف في إعادة التأهيل، كما تحدث مع الملك عن رحلته الشخصية، التي شملت مشاركته في ألعاب إنفيكتوس التي أسسها الأمير هاري عام 2014، وهو محارب قديم في الجيش البريطاني ومبتور الطرفين، أصيب إصابات خطيرة خلال خدمته في أفغانستان عام 2010. لاحقًا، قاد الفريق البريطاني في النسخة الأولى من ألعاب إنفيكتوس في لندن عام 2014 وفاز بميداليات ذهبية، ثم كرر الإنجاز في ألعاب إنفيكتوس أورلاندو عام 2016.

وسأل الملك تشارلز هينسون قائلاً: “هل لا تزال تشارك في الألعاب والرياضات؟”، مشيرًا إلى خبرته السابقة، أجاب هينسون، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) لخدماته العسكرية عام 2014 وحصل على درجة الدكتوراه في ميكانيكا الأطراف المبتورة من كلية إمبريال عام 2020: “أعتقد أنني أصبحت كبيرًا في السن قليلًا.”

وأضاف في لقاء نشرته مجلة Hello!: “شاركت في إنفيكتوس عام 2014، ثم ألعاب إنفيكتوس 2016، والألعاب البارالمبية 2016، وكنت عضوًا في مجلس أمناء ألعاب إنفيكتوس حتى نهاية عام 2023، لذا كنت دائمًا جزءًا من هذا المشروع.”، ثم أوضح هينسون أنه عاد للعمل في مجال الدفاع الآن ولديه ثلاثة أطفال، مشيرًا إلى جدول أعماله المزدحم.

كان هينسون حاضرًا في حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل الملكي عام 2018، كما قضى وقتًا معهما خلال ألعاب إنفيكتوس في لاهاي عام 2022. كما حضر الذكرى العاشرة لمؤسسة ألعاب إنفيكتوس في لندن في مايو 2024، دعمًا للأمير هاري خلال الحفل الذي احتفى بعقد كامل من نجاح الألعاب.

وفي ألعاب إنفيكتوس 2016، وصف الأمير هاري صديقه هينسون بأنه “رياضي من الطراز العالمي”، بعد أن حطم الرقم القياسي في سباق 200 متر بزمن قدره 25.04 ثانية واحتفل معه على منصة التتويج، وكشفت مصادر أن الأمير هاري وجّه دعوات لأفراد العائلة المالكة، بما في ذلك والده الملك تشارلز، لحضور الاحتفال بالذكرى العاشرة لألعاب إنفيكتوس، لكن لم يحضر أحد بسبب استمرار الخلاف العائلي.

ورغم لقاء إيجابي جمع الملك تشارلز بالأمير هاري في فبراير 2024 بعد إعلان إصابة الملك بالسرطان، إلا أن صديقًا للأمير هاري صرح لمجلة PEOPLE لاحقًا بأن “اتصالات هاري لم تلقَ أي رد.”، وشارك الأمير هاري وميغان ماركل مؤخرًا في ألعاب إنفيكتوس 2025 التي أقيمت في كندا من 8 إلى 16 فبراير، واستضافت الألعاب أكثر من 500 رياضي من 23 دولة، مع تقديم الرياضات الشتوية لأول مرة في تاريخ المنافسات.

وخلال مقابلة حصرية مع PEOPLE أثناء الألعاب في فانكوفر، أعرب الأمير هاري عن أمنيته قائلاً: “أتمنى أن نصل يومًا إلى مرحلة لا نحتاج فيها إلى ألعاب إنفيكتوس، لكن طالما أن هناك حاجة إليها، فستستمر.”، كما أضاف: “أنا متحمس لعودة الألعاب إلى المملكة المتحدة، حيث بدأت، في غضون عامين تقريبًا” مشيرًا إلى النسخة القادمة التي ستقام في برمنغهام، إنجلترا عام 2027.