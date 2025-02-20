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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك يراجع آليات ومنهجية عمل مراكز خدمة العملاء والعلاقات العامة بسوهاج

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قام فريق من مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بمراجعة آليات ومنهجية عمل مراكز خدمة العملاء والعلاقات العامة والاعلام والتوعية واستقصاء الرأى والخط الساخن 125 والمشاركة المجتمعية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب.

 وأضاف أن تلك المراجعة تستهدف التأكد من مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق رضا العملاء. 

وأشار المحاسب أحمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء أن مسئولى الجهاز التنظيمى قاموا بزيارة جميع مراكز خدمة العملاء والتى يبلغ عددها 11 مركز تخدم 5.9 مليون مواطن بمحافظة سوهاج وأنه تم تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث التقنيات هذا بالاضافة الى ميكنة جميع خدمات المواطنين وإطلاق منصة رقمية الكترونية لخدمات العملاء لتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر. 

وأوضحت انجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية والاعلام انه تم مراجعة اعمال العلاقات العامة والإعلام والخط الساخن 125 للتأكد من الالتزام بمنهجية استقبال الشكاوى وآليات حلها وكيفية التواصل مع العملاء والمدد الزمنية المستغرقة فى حل مشكلاتهم وكذلك مراجعة خطط وبرامج التوعية واستطلاعات الرأى ومنهجية اجراء بحوث الاستبيان وآليات المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين بسوهاج.

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