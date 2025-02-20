كيف أثرت أعمال صلاح جاهين في الوسط الشعبي المصري؟.. فيديو

قال الشاعر محمد بغدادي، إن فعاليات برنامج الاحتفاء بـ "عمنا.. صلاح جاهين" هي تكريم للراحل ولأعماله المؤثرة، مشيرا إلى أن صلاح جاهين بدأ في مجلة «صباح الخير» عمله صحفيا وأديبا وكاتبا وشاعرا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن الراحل كان كاتبا للدراما والمسرح وقدم أعمالا كانت مؤثرة في الوسط المصري والشعبي، منوها أنه مؤسس لمدرسة الكاريكاتير المصري والعربي.

وأضاف محمد بغدادي أن صلاح جاهين يمتلك القلب الذي جعله أقرب ما يكون للمصريين، خاصة في الأغاني والرباعيات.

واختتم قائلا: كل أعمال صلاح جاهين مستمرة لأجيال وأجيال، ولكن حاليا السوشيال ميديا أثرت على فئة الشباب كثيرا ودفعتهم عن القراءة والنظر في أعمال الأدباء والشعراء والفنانين وغيرهم، ويجب عمل حملات ترويجية حول كل هذه الأعمال تجابه حرب التواصل الاجتماعي الحالية.