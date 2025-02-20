جامعة سوهاج تبدأ في تطبيق برنامج التربية الوطنية للطالبات

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه سيتم عقد دورة التربية الوطنية لطالبات الفرق الأولى من مختلف الكليات، والتي ستنظمها إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتعريفهم بحجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

وأكد النعماني أن هذا البرنامج سيساعد الطالبات على بناء شخصيات قوية ومنضبطة، مع تعزيز شعورهن بالمسؤولية الوطنية، فمن خلال المشاركة في هذا البرنامج التدريبي، تتمكن الفتيات من تعلم مهارات جديدة تعزز من فرصهن في النجاح الأكاديمي والمهني على حد سواء، الى جانب إعدادهن للقيام بدورهن الوطني والمجتمعي بشكل فعال، من خلال تعليمهن المهارات الحياتية التي تعزز من قدراتهن الذهنية والنفسية.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان البرنامج التدريبي سيكون إلزاميًا كجزء من المنهج الدراسي لطالبات الفرق الاولي بكافة الكليات، مضيفاً انه سيستمر طوال أيام العام الدراسي وستكون فترة الدورة أسبوعين عدا يوم الجمعة، ويشمل مجموعة من الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تركز علي تعلم الأساسيات الحياتية مثل الانضباط والتنظيم والعمل الجماعي، الى جانب تعزيز فهم الطالبات لأهمية الدفاع عن الوطن ودور القوات المسلحة في حماية البلاد.

وأضاف كل من المقدم أحمد صفوت مدير إدارة التربية العسكرية والمقدم احمد عبد اللاه نائب إدارة التربية العسكرية ان البرنامج التدريبي تجربة مفيدة للطالبات لانه يجمع بين التعليم والتدريب الذهني، كما يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطالبات، موضحاً ان البرنامج ينفذ بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 2 ظهراً يومياً لمدة 15 يوما عدا الاجازات الرسمية، و يتم التسجيل للدورة بمكاتب شئون الطلاب لكل كلية.