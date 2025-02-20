حبس 4 متهمين بواقعة إلقاء طفل حديث الولادة.. واستدعاء 3 أطباء بالفيوم

أمرت النيابة العامة في الفيوم، بحبس كل من" شهد .ع .ف "وشقيقتها"داليا.ع .ف "وشهاب.ع .م"وعابدين .ح .أ"4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إلقاء جثة طفل رضيع، نتج عن علاقة غير شرعية بين اثنين من المتهمين.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من القبض على المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار أرض زراعية بحي قحافة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب علاقة غير شرعية.

كما أمرت باستدعاء ثلاثة أطباء وهم" علي .ح .م "طبيب، و" محسن .غ "طبيب، و"على .ك "طبيب للتحقيق معهما، وصرحت النيابة بدفن الطفل عن طريق احد ذويه.

وترجع تفاصيل الواقعه عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من المدعو "شهاب .ع .م "23 سنه، عامل بإحدى مصانع السيراميك، ومقيم بشارع عرابي بحي قحافه بدائرة المركز، بالعثور على طفل ذكر لقيط حديث الولادة ملقى على الطريق الزراعى بإحدى الشوارع بالحي، ويرتدى ملابس أطفال وملفوف ببطانيه عمره ساعات معدودة ومازال الحبل السرى مربوط، والحالة الصحية جيده، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهريه وتم إيداعه فى مستشفى الفيوم العام قسم الحضانة لتقديم الرعاية اللازمة له.

بالانتقال والفحص تبين العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقي بأرض زراعيه بحي قحافه، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، فيما تم عمل التحريات وبتطوير مناقشة المبلغ قرر قيامه بإفتعال البلاغ.

وأضاف أنه تربطه علاقة عاطفية بفتاة تدعى" شهد .ع .ف"21 سنه، ربة منزل، ومقيمه بحي دار رماد وأنها أبلغته بأن شيقتها المدعوة " دينا .ع .ف " 24 سنه، ربة منزل، قد وضعت طفلًا نتيجه حملها سفاحًا من شاب يدعى" عابدين . أ .ع " 26 سنه، حداد، ومقيم بحي الصوفي، نتيجه إرتباطها به بعلاقه غير شرعية.

واضاف المتهم أن الفتاه أحضرت الطفل له وطلبت منه التصرف في الطفل فقام بحمله وإلقائه في أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاتين وشاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.