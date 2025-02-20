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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 129.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

ارشيفية
ارشيفية
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تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز وسط حالة من الإثارة والندية بين القطبين في ظل الصراع التاريخي بين المارد الأحمر والفارس الأبيض.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في السابعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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