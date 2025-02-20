"عبد اللطيف" يناقش مع رئيس لجنة التعليم اليابانية تعزيز التعاون لتطوير المنظومة

استقبل هيرويوكي ناكامورا، رئيس لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الياباني، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وفي بداية اللقاء، أعرب الوزير عبد اللطيف عن شكره للدولة اليابانية على المشاريع المشتركة مثل المتحف المصري الكبير والمدارس المصرية اليابانية، وأشار إلى أن الوزارة تهدف لتوسيع عدد المدارس المصرية اليابانية نظرًا لما تقدمه من نموذج ناجح يعكس التوافق بين الثقافتين، كما أكد على رغبة مصر في تقديم هذه المدارس كنموذج خلال مؤتمر “تيكاد 9” لتعزيز نشره في إفريقيا، بالإضافة إلى تطوير نماذج تعليمية جديدة في مجال التعليم الفني والتعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، رحب ناكامورا بالتعاون المشترك، وأثنى على تطبيق النظام التعليمي الياباني في مصر، خاصة في مجال “التوكاتسو” الذي يساهم في تشكيل شخصيات الطلاب وتنمية مهاراتهم في الإبداع وحل المشكلات، كما أبدى استعداد اليابان للمشاركة في تبادل الخبرات مع مصر، خاصة في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وناقش فرص تطبيق نظام “الكوزن” ونظام “ATS” في التعليم الفني.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير عبد اللطيف رئيس لجنة التعليم اليابانية وأعضاء البرلمان لزيارة مصر للاطلاع على المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية.