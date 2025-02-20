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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: فحص أمني لتوابيت المحتجزين قبل نقلها للطب الشرعي

جانب من تسليم جثامين
جانب من تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين
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صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه تم إجراء فحص أمني لتوابيت المحتجزين الأربعة قبل نقلها للطب الشرعي، وفق نبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، قبل قليل، جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين في خان يونس بقطاع غزة، حيث جرت العملية وفق اتفاق مسبق مع المقاومة الفلسطينية، وشملت وضع سواتر وأقمشة بيضاء على التوابيت.

وبدأت الاستعدادات في قطاع غزة لتسليم جثامين أربعة إسرائيليين كانوا محتجزين، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

جيش الاحتلال فحص أمني توابيت المحتجزين الأربعة الطب الشرعي