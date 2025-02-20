اتهام ميجان ماركل بسرقة اسم من علامة تجارية وشعار

أعلنت ميجان ماركل عن إعادة إطلاق علامتها التجارية لمنتجاتها، لكن يبدو أن الاسم والشعار الجديدين قد تم نسخهما من جهات أخرى.

وتواجه ميجان ماركل جدلًا جديدًا بعد أن أعادت تسمية علامتها التجارية إلى “As Ever”، وهو نفس اسم شركة صغيرة متخصصة في الملابس القديمة في نيويورك، بالإضافة إلى ذلك، يتشابه شعار العلامة بشكل كبير مع شعار مدينة بوريرس الإسبانية، مما أثار اعتراض رئيسة بلدية المدينة.

وأكدت كلتا الجهتين أنهما تفتقران إلى الموارد اللازمة لمقاضاة الدوقة، خاصة مع وجود نتفليكس كشريك في العلامة التجارية الجديدة، واسم “As Ever”: شركة الملابس ترفض تغييره، وصرحت شركة الملابس “As Ever” في نيويورك بأنها علمت باستخدام اسم علامتها التجارية في مشروع ميغان الجديد، وأنه لا توجد أي علاقة بينهما، وقال مؤسس الشركة، مارك كولسكي، إنه أطلق عمله في عام 2017 ويعمل بين نيويورك ونيوجيرسي.

وأضاف: “أنا أدير مشروعًا صغيرًا عائليًا، في الحقيقة، أنا شخص واحد يدير العلامة التجارية، هذا المشروع الجديد تدعمه نتفليكس بكل قوتها وأموالها"، وتابع: “حتى لو رغبت في اتخاذ إجراء قانوني، لا أعتقد أن لدي القدرة المالية أو القانونية لمواجهة هذه القوة.”،موضحا أنه لا يمتلك حقوق العلامة التجارية المسجلة على الاسم لكنه يعتمد على “حق الاستخدام العام” كونه استخدم الاسم منذ ثماني سنوات، مؤكدًا أنه لن يغير اسم علامته التجارية بسبب ميغان.

وقالت رئيسة بلدية بوريرس، خيسكا مورا، إن شعار المدينة الذي استخدمته ميغان يعود إلى عام 1370 ويُعتبر جزءًا من التراث الثقافي للمدينة، وأكدت أن الشعار الذي تبنته ميغان مطابق تقريبًا لشعار مدينتها، مضيفة: “الشعاران متشابهان جدًا، باستثناء أن الطيور تبدو مختلفة قليلًا وتم استخدام ألوان مختلفة، لكنها متطابقة تقريبًا"، واضاف مورا: “صحيح أن هذا الموقف جلب بعض الشهرة لمدينتنا الصغيرة في ساعات قليلة، لكننا لا نرغب في استخدام شعارنا بهذه الطريقة. نطالبهم بإزالة الشعار فورًا.”

وأشارت إلى أن “رفع دعوى قضائية بتهمة الانتحال أمر معقد ومكلف، ومجلس مدينة صغير مثلنا ليس قادرًا على مواجهة العائلة الملكية البريطانية."، وصرح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي أن الشركات لا يمكنها تسجيل أسماء مواقع جغرافية كعلامات تجارية، وأوضحت ميجان ماركل أن اختيارها للاسم القديم American Riviera Orchard جاء لكون “American Riviera” هو لقب مدينة سانتا باربرا، لكنها لاحقًا رأت أن الاسم يقيدها بالمنتجات المصنعة فقط في تلك المنطقة.

وقالت ميغان: “ثم دخلت نتفليكس كشريك، ليس فقط في برنامجي، ولكن أيضًا في مشروعي التجاري، وكان ذلك إنجازًا كبيرًا. فكرت كثيرًا في الأمر وكنت أنتظر اللحظة المناسبة لأكشف عن اسم جديد قمت بحجزه منذ عام 2022، وهذه هي اللحظة، الاسم هو As Ever.”