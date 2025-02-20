"تمريض بني سويف" تشارك بالملتقى الطلابي الرابع بعنوان "تعليم التمريض في عصر الرقمنة"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة كلية التمريض في الملتقى الطلابي الرابع بعنوان "تعليم التمريض في عصر الرقمنة.. التحديات والفرص"، فى رحاب كلية التمريض جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد الكلية والدكتورة عايدة محمود المنسق الطلابى، وعدد من الطلاب.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة على المشاركة في هذه الفعاليات التي تهدف إلى تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال في كافة المجالات، وتبادل الخبرات في مجال التمريض مع الجامعات المصرية، وبناء استراتيجيات لتطوير كفاءة تعليم مهنة التمريض، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية للطلاب وتنمية ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، وإثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر النتاج العلمي والإبداعي للطلاب، مما يساهم في تنمية المهارات القيادية والحوارية لدى الطلاب.

وأعربت الدكتورة حنان عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى وفخرها بالطلاب المشاركين والظهور بهذا الشكل اللائق بجامعتنا العريقة، موجهة الشكر للدكتور منصور حسن على دعمه الدائم للأنشطة الطلابية، وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالمساهمة الطلابية وتشجيع الطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الملتقى عرض طلاب الكلية بحث علمى تناول محاور وأساليب التعلم فى عصر التحول الرقمى، كما شاركوا بالمعرض الفني الذي تم افتتاحه على هامش الملتقى، حيث نالت الأعمال الفنية المعروضة إشادة الحضور.