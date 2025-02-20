غروسي يطالب إيران بإثبات عدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، يجب على إيران أن تثبت أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية وعلينا التحقق من ذلك بأنفسنا، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في اليابان: يجب توفير وضمان إمكانيات تقنية تقلل من احتمالية إنتاج الأسلحة النووية، مؤكدًا على إيران أن تثبت أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، وبالرغم من ثقتنا بالجميع، إلا أننا نحتاج إلى التحقق بأنفسنا؛ ونأمل أن نصل إلى هذه المرحلة.

وفي منتصف فبراير الجاري، أعرب غروسي عن قلقه إزاء الزيادة الكبيرة في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن تصاعد الإنتاج بمعدل سبعة أضعاف يشكل مصدر قلق كبير، كما أكد أن الوقت بات ضيقًا للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف: "نحن بانتظار تعيين مبعوث أمريكي خاص لإيران بفارغ الصبر، حتى نتمكن من بدء تبادل وجهات النظر وتحديد الخطوات المقبلة".

من جانبه، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي، بأن بلاده لا تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية، رغم إعلان الأمم المتحدة أن إيران باتت على بعد أسابيع فقط من إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع عدة قنابل.

في السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن السماح للدول بامتلاك أسلحة نووية أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن توسيع دائرة القوى النووية واستخدام هذه الأسلحة يمثلان تهديدًا خطيرًا.