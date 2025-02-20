مصرع شخص صدمه قطار بالقليوبية

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، اصطدم به قطار عند مزلقان ميت نما في قليوب، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص يدعى "أحمد.م.إ"، إلى مستشفى قليوب جثة هامدة ادعاء حادث تصادم قطار عند مزلقان ميت نما بقليوب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان ميت نما في مدينة قليوب، من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف مرور القطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.