محامي جاستن بالدوني يخرج عن صمته بسبب مزحة رايان رينولدز في SNL وسط دعاوي التحرش

تحدث برايان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، ضد مزحة رايان رينولدز خلال احتفالات الذكرى الخمسين لبرنامج SNL، معبرًا عن “دهشته” من أن نجم ديدبول قد يمزح حول الأمر نظرًا لطبيعة الشكوى المقدمة، وخلال الاحتفالات، تظاهرت المذيعتان تينا فاي وإيمي بوهلر برؤية رايان بين الحضور، حيث كان جالسًا بجوار زوجته بليك ليفلي.

وسألت تينا رايان عن حاله، فأجاب مازحًا: “رائع! لماذا؟ ماذا سمعتِ؟"، بينما بدت بليك ليفلي، التي كانت جزءًا من المزحة، وكأنها مرتبكة، وفي حديثه عن المشهد خلال بودكاست Hot Mics with Billy Bush، قال برايان: “بصراحة، لا أعرف أي شخص تعرضت زوجته للتحرش الجنسي وسخر من هذا الموقف، لا يمكنني التفكير في أي شخص فعل شيئًا مماثلًا.. لقد أدهشني ذلك".

كما ذكرت صحيفة Page Six أن مصدرًا من فريق جاستن أكد أن جاستن يتعامل مع الدعوى بجدية ولن يسخر منها علنًا أو يحولها إلى “مهزلة”، وترجع الخلافات القانونية بين جستين، بليك ورايان إلى المشاكل التي واجهت إنتاج فيلم It Ends with Us، والتي أدت إلى رفع بليك دعوى قضائية ضد جستين بتهمة التحرش الجنسي وتدبير حملة تشويه للإضرار بسمعتها، وردًا على ذلك، رفع جستين دعوى مضادة بقيمة 310 مليون جنيه إسترليني بتهمة الإضرار بسمعته، كما نشر موقعًا إلكترونيًا يحتوي على مراسلات بينه وبين بليك طوال فترة الإنتاج.

وتحدث زميلهم في الفيلم، براندون سكلينار، عن الموقف مع غايل كينغ خلال ظهوره في برنامج CBS Mornings قائلاً: "أريد فقط أن يتذكر الناس سبب صنعنا لهذا الفيلم في المقام الأول وما يمثله، وأن نحافظ على تركيزنا على ذلك".

وأضاف: “هذا الفيلم كان يعني لي الكثير، لدي شخص مقرب جدًا مني مر بتجربة مشابهة لما مرت به شخصية ليلي لفترة طويلة، وكنت دائمًا بجانبه لمساعدته على تجاوز تلك المرحلة، لذا فهذا الفيلم كان مهمًا جدًا لي ولهذا الشخص، وكان من الأسباب التي منحته القوة لتغيير حياته”.