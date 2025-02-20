جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول أضرار التدخين ومشروبات الطاقة لطلاب المدارس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل جهودها في نشر الوعي الصحي بين الطلاب، مشددًا على خطورة التدخين ومشروبات الطاقة وتأثيرهما السلبي على صحة الشباب، وأن مثل هذه الندوات التثقيفية تلعب دورًا مهمًا في حماية الأجيال القادمة من العادات الضارة وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى خدمة المجتمع من خلال نشر الثقافة الصحية بين طلاب المدارس، موضحةً أن التوعية بأضرار التدخين ومشروبات الطاقة تعد خطوة أساسية في بناء وعي صحي مسؤول بين النشء.

عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمتها الدكتورة شيماء لطفي، مدرس مساعد الصحة العامة والطب الوقائي والاجتماعي بقسم طب الأسرة، حيث استهدفت 55 طالبًا من مدرسة البهتيني الإعدادية.

تناولت الندوة التأثيرات الصحية السلبية للتدخين ومشروبات الطاقة، والأضرار الناجمة عنهما على الجهاز التنفسي والقلب، إلى جانب تأثيرهما على القدرة الإدراكية والسلوك العام للطلاب، كما ناقشت البدائل الصحية والعادات السليمة التي يمكن للطلاب تبنيها للحفاظ على صحتهم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام جامعة قناة السويس بتقديم برامج توعوية تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا، وتعزز من دورها الريادي في خدمة المجتمع من خلال التثقيف الصحي والوقائي.