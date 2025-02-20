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الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يفتتح مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولى الخامس للتمور" وخيرات رمضان بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

حضر الافتتاح محافظى الجيزة، والقليوبية، وأسوان، ومرسى مطروح، والوادي الجديد.

يقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة "أيادى مصر"، ويستمر حتى 25 فبراير 2025.

ويقوم المعرض بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تموين القاهرة