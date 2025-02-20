محافظ القاهرة يفتتح مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولى الخامس للتمور" وخيرات رمضان بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

حضر الافتتاح محافظى الجيزة، والقليوبية، وأسوان، ومرسى مطروح، والوادي الجديد.

يقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة "أيادى مصر"، ويستمر حتى 25 فبراير 2025.

ويقوم المعرض بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.